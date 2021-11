Aktien Asien/Pazifik: Hang Seng und Nikkei im Minus - CSI leicht im Plus

In Asien ging es am Montag an den wichtigsten Aktienmärkten grösstenteils nach unten. Dabei hielten sich die Ausschläge in Grenzen. Weder die am Freitagnachmittag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten noch Chinas Handelsbilanz vom Sonntag konnten die Kurse gross bewegen.