Aktien Asien/Pazifik: Herbe Verluste in Hongkong - China-Handel pausiert weiter

Die moderate Erholungsrally der US-Börsen vom Freitag ist am Montag in Fernost meist nicht angekommen. Viele der wichtigsten Indizes in Asien kamen erneut unter Druck - unter anderem wegen neuer Schlagzeilen um den Immobilienkonzern Evergrande. In Festland-China pausierte der Handel anlässlich der "Goldenen Woche" nach dem Nationalfeiertag. Dort findet erst am Freitag wieder Börsenhandel statt.