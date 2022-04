Aktien Asien/Pazifik: Japan freundlich - China und Hongkong geschlossen

Die Aktienmärkte in Fernost haben am Dienstag überwiegend moderate Gewinne verbucht. Sie folgen damit den positiven Vorgaben der US-Börsen vom Vorabend, wo vor allem Technologiewerte deutlich zugelegt hatten. Die Börsen in Festland-China und Hongkong blieben allerdings feiertagsbedingt geschlossen.