Aktien Asien/Pazifik: Kursgewinne im erholten internationalen Umfeld

In der Region Asien/Pazifik sind die Aktienmärkte am Montag auf Erholungskurs geblieben. Der Hoffnung folgend, dass die US-Notenbank Fed auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs perspektivisch etwas den Fuss vom Gas nehmen könnte, folgten die Märkte in Fernost den am Freitagabend starken US-Börsen.