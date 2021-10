Aktien Asien/Pazifik: Kursrutsch in Japan setzt sich fort - Inflationssorgen

An einigen Börsen in Asien hat sich am Dienstag die jüngste Verkaufswelle fortgesetzt. Wie tags zuvor schon an der Wall Street lasteten vor allem in Japan die Sorgen um eine ausufernde Inflation auf den Kursen, befeuert wurde die schlechte Stimmung von den weiter steigenden Ölpreisen. Dabei hält die Anleger in der Region unverändert auch die schwelende Krise um den Immobilienkonzern Evergrande in Atem.