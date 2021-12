Aktien Asien/Pazifik: Märkte meist im Plus nach Fed-Signalen

Die asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed vielerorts positiv entwickelt. Vor allem in Japan zogen die Kurse an, wie der Nikkei-225 mit einem Anstieg um 2,13 Prozent auf 29 066,32 Punkte zeigte. Er folgte damit den US-Börsen, die am Vorabend nach dem Fed-Entscheid aufgedreht hatten. Anleger begrüssten die nun klareren Zinsperspektiven.