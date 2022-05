Aktien Asien/Pazifik: Moderate Verluste in Japan - Feiertag in China

Die Inflations-, Zins- und Corona-Sorgen der Anleger haben sich am Montag an den Börsen im asiatisch-pazifischen Raum weiter bemerkbar gemacht. Während der Handel in China und Hongkong feiertagsbedingt pausierte, ging es an den wichtigen geöffneten Börsen bergab. Kursverluste gab es in Südkorea, Indien und vor allem Australien. Dort verlor der S&P/ASX 200 1,18 Prozent auf 7347 Punkte.