Aktien Asien/Pazifik: Schwach - Trübe US-Zinsaussichten

Die Aktienmärkte in Fernost haben zur Wochenmitte mehrheitlich klar an Boden eingebüsst. Deutlich negative Vorgaben der US-Börsen aufgrund einer drohenden, noch schnelleren Straffung der US-Geldpolitik sorgten für schlechte Stimmung unter den Anlegern. Die Börsen in Festland-China, die in der laufenden Woche bisher feiertagsbedingt geschlossen waren, verbuchten ein moderateres Minus.