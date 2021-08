Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend Gewinne - Positive Impulse aus den USA

Robuste Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten haben die Börsen in der Region Asien/Pazifik am Montag überwiegend gestützt. Die Wirtschaft in den USA hatte im Juli mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Zudem legten die Stundenlöhne etwas stärker als gedacht zu, während die Arbeitslosenquote überraschend deutlich auf den tiefsten Stand seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 fiel.