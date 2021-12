Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend Gewinne - Warten auf Fed-Zinssitzung

Signale für eine staatliche Konjunkturunterstützung in China haben den Börsen Asiens am Montag teilweise Rückenwind verliehen. Für den CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, ging es zuletzt um 0,6 Prozent auf 5086 Punkte nach oben. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel dagegen um rund 0,2 Prozent auf 23 957 Zähler. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,7 Prozent im Plus mit 28 640 Punkten.