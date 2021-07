Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend moderate Abgaben

Die Aktienmärkte in der Region Asien/Pazifik haben am Freitag erneute keine einheitliche Richtung gefunden. An den grösseren Börsen überwogen die Abgaben dabei etwas, wobei das Ausmass der Verluste überschaubar blieb. Auf Wochensicht verzeichneten die Aktienmärkte der Region unterdessen kleine Gewinne.