Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend Verluste - Chinesische Börsen im Minus

Nach den Gewinnen am Vortag ist den asiatischen Börsen am Freitag wieder die Luft ausgegangen. Die grösseren Handelsplätze verzeichneten zumeist leichte Abgaben. Auf Wochensicht hielten sich die Veränderungen in engen Grenzen. In Indien fand wegen eines Feiertages kein Handel statt.