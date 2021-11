Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich - Blick auf Fed-Protokoll am Mittwoch

An den Börsen Asiens haben am Montag die Unsicherheit in puncto Zinspolitik der Fed sowie die in Teilen der Welt steigenden Corona-Zahlen die Entwicklung bestimmt. Die grössten Aktienmärkte der Region fanden keine gemeinsame Richtung. Die Blicke richten sich bereits auf den Mittwoch. Dann steht das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Besonderes Interesse dürfte der Einschätzung der Zentralbanker zur Inflationsentwicklung zukommen. Bislang erachtet die Fed die hohe Teuerung als temporäres Phänomen, das sich im Laufe des nächsten Jahres zurückbilden sollte.