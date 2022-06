Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich - Zinsschritt in Australien überrascht

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden, Marktbeobachter sprachen dabei von einem unruhigen Handel. Während an Chinas Festlandbörsen die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen noch weiter stützte, befeuerten die steigenden Anleiherenditen und ein überraschend hoher Anstieg der Leitzinsen in Australien an vielen Handelsplätzen der Region die Konjunktur- und Zinssorgen der Anleger. Die Börsen in Japan und auf dem chinesischen Festland verbuchten moderate Gewinne, dagegen beendete die Börse in Sydney den Handel deutlich im Minus.