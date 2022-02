Aktien Asien/Pazifik: US-Zinswende sorgt abermals für Zurückhaltung

An den asiatischen Börsen hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz herauskristallisert. Die Aktienmärkte folgten damit durchwachsenen Vorgaben der Wall Street. Die sich abzeichnende Zinswende in den USA hielt die Anleger weiterhin in der Reserve. Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht letzte Woche gibt es Unsicherheit über das Ausmass der erwarteten Zinsschritte der US-Notenbank. Die Aufmerksamkeit ist daher bereits auf die am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreise gerichtet, die Auskunft über den Inflationsdruck in den USA geben werden.