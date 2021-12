Aktien Asien/Pazifik: Verluste - Geldpolitik und Omikron bestimmen das Geschehen

Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hinterlässt an den Börsen Asiens nun doch wieder Spuren. Die Gefährlichkeit der neuen Variante ist weiterhin nicht völlig klar, ebenso wenig wie die wirtschaftlichen Folgen. Zudem agierten Investoren am Dienstag vor womöglich wegweisenden geldpolitischen Entscheidungen grosser Notenbanken in den kommenden Tagen vorsichtig.