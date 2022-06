Aktien Asien/Pazifik: Verluste überwiegen nach deutlicher Fed-Zinsanhebung

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Lediglich in Japan ging es nach der deutlichen Leitzinsanhebung der US-Notenbank Fed mit den Kursen bergauf. Dieser Schritt kam zwar nicht überraschend, könnte aber zu einem Abfluss von Mitteln aus anderen Regionen in Richtung der USA führen und so die Attraktivität etwa der asiatischen Handelsplätze schmälern.