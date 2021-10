Aktien Asien/Pazifik: Zurückhaltendes Geschäft - Börse Hongkong geschlossen

Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Mässige Vorgaben der Wall Street hielten die Anleger in der Reserve. Dies galt um so mehr, als die Zahlen der Unternehmen für das dritte Quartal anstehen. In Hongkong fand unterdessen wegen eines Wirbelsturms kein Handel statt.