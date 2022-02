Aktien Frankfurt: Anleger gehen vor dem Wochenende kein Risiko mehr ein

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Freitag im geopolitisch weiter nervösen Umfeld zurückgehalten. Der Leitindex Dax stand gegen Mittag 0,17 Prozent tiefer auf 15 242 Punkten. Weiterhin hängt die Kursentwicklung stark von der Nachrichtenlage zur Ukraine-Krise ab. Die Furcht vor einem Einmarsch Russlands in das Nachbarland hält an.