Aktien Frankfurt: Anleger gehen vor US-Arbeitsmarktbericht kein Risiko ein

Nach einer bislang recht erfreulichen Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt ist am Freitag Zurückhaltung angesagt. Bis zur Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für den Monat Juli am frühen Nachmittag dürften sich die Investoren bedeckt halten. Der Leitindex Dax gab gegen Mittag um 0,11 Prozent auf 13 648 Punkte moderat nach. Für die erste Augustwoche zeichnet gleichwohl sich ein Plus von gut einem Prozent ab.