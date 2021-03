Aktien Frankfurt: Anleger halten Füsse still vor Zinsentscheid der US-Notenbank

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zunächst mit grösseren Engagements zurückgehalten. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,09 Prozent höher bei 14 570,38 Punkten, nachdem er tags zuvor mit 14 601 Zählern ein Rekordhoch erreicht hatte. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen sank am Mittwoch zuletzt um 0,29 Prozent auf 32 004,51 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent abwärts.