Aktien Frankfurt: Anleger halten sich bedeckt vor US-Arbeitsmarktbericht

Vor den anstehenden US-Arbeitsmarktdaten haben sich die Anleger am Freitag nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. "In einem Umfeld steigender Zinsen im Kampf gegen die Inflation und drohenden Lohn-Preis-Spiralen und andererseits aber auch aufkommender Rezessionsgefahren will kein Anleger gern auf dem falschen Fuss erwischt werden, wenn die Daten signifikant von den Erwartungen abweichen", erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets.