Aktien Frankfurt: Anleger werden doch wieder vorsichtiger

(Redigierfehler in der Überschrift berichtigt) - Der Dax hat am Donnerstagmittag seine Erholung erst einmal abgebrochen. So dürften die US-Börsen an diesem Tag keine sonderlich positiven Impulse liefern. Zudem seien die Anleger weiterhin eher vorsichtig und nervös, denn die Sorgen über einen möglichen schnellen Anstieg der Inflation bestünden fort, hiess es von Börsianern. Das Geschehen am Markt wird zurzeit aber vor allem von zahlreichen Unternehmensberichten dominiert.