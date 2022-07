Aktien Frankfurt: Anleger werden zuversichtlicher - Dax mit starker Wochenbilanz

Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag seine Anfangsverluste abgeschüttelt und dürfte eine starke Wochenbilanz aufweisen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,47 Prozent höher bei 13 309,12 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich damit für den Leitindex ein Gewinn von rund 3,5 Prozent an. Der MDax der mittelgrossen Börsenunternehmen gewann am Freitagnachmittag 1,38 Prozent auf 27 023,07 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,4 Prozent nach oben.