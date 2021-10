Aktien Frankfurt: Apple und Amazon sorgen für Ernüchterung

Schlechte Nachrichten der beiden Tech-Giganten und Börsenfavoriten Apple und Amazon haben zum Wochenschluss auf die Stimmung am deutschen Aktienmarkt gedrückt. Bei Amazon brach zuletzt der Gewinn ein und Apple wird von Chip-Engpässen und Corona-Ausfällen schwer belastet. Der Dax fiel am Freitagvormittag um 0,8 Prozent auf 15 569 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein mageres Plus ab.