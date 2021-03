Aktien Frankfurt: Dax bleibt knapp unter Rekord

Trotz Rückenwind von der Wall Street und gutem Geschäftsklima in Deutschland hat es der Dax am Freitag nicht ganz an das jüngste Rekordhoch heran geschafft. Der deutsche Leitindex gewann in der Spitze ein Prozent auf 14 776 Punkte. Seine Bestmarke aus der Vorwoche liegt bei 14 804 Punkten.