Aktien Frankfurt: Dax bleibt nach weiterem Rekordhoch stabil

Der Dax ist auch am Freitag nach einem Rekord recht kraftlos geblieben. Der deutsche Leitindex hatte zwar am Vormittag bei knapp 16 123 Punkten ein erneutes Rekordhoch erreicht, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen weiter in engen Grenzen. Insofern zeichnen sich beim Dax auf Wochensicht nur moderate Gewinne ab.