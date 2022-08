Aktien Frankfurt: Dax büsst Gewinne ein - Nervosität vor Jackson-Hole-Konferenz

Am Tag des Beginns des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt kalte Füsse bekommen. Nachdem zunächst positive Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland und China für Auftrieb gesorgt hatten, liess der Schwung im Handelsverlauf merklich nach. Die wichtigsten Indizes rutschten leicht in die Verlustzone.