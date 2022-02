Aktien Frankfurt: Dax etwas erholt nach herben Verlusten

Auf Erholung stehen am Mittwoch die Signale am deutschen Aktienmarkt. Nach fünf verlustreichen Börsentagen stieg der Dax gegen Mittag um 0,87 Prozent auf 14 821 Punkte. Damit rückte die runde Marke von 15 000 Zählern wieder in Reichweite, unter die der deutsche Leitindex am Montag gesackt war.