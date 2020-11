Aktien Frankfurt: Dax gibt nach - Hängepartie auf hohem Niveau geht weiter

Die Euphorie am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag merklich nachgelassen. Auch das Rekordhoch des Dow Jones Index vom Vorabend konnte Anleger hierzulande nicht mehr zu Käufen animieren. Der Dax gab am frühen Nachmittag um rund ein halbes Prozent auf 13 078 Punkte nach. Damit setzte sich die Hängepartie der vergangenen Tage fort.