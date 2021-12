Aktien Frankfurt: Dax hält kleinen Gewinn vor Fed-Signalen am Abend

Nach der Erholung zum Start hat sich am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch nicht mehr viel getan. Das ist wenig verwunderlich, wird es doch nach Tagen des Wartens auf geldpolitische Signale am Abend endlich konkret: Die US-Notenbänker werden als erste Währungshüter ihre nächsten Schritte bekannt geben, bevor in den kommenden Tagen die Kollegen in Europa, Grossbritannien und Japan folgen.