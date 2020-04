Aktien Frankfurt: Dax im Plus vor Verhandlungen von Eurogruppe und 'Opec+'

Kurz wichtigen politischen Entscheidungen sind die Anleger am Donnerstag vorsichtig optimistisch. Im weiteren Tagesverlauf werden die Verhandlungen der Eurogruppe über ein Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise fortgesetzt. Zudem verhandeln die "Opec+"-Staaten zur angespannten Lage auf dem Ölmarkt. Der Dax stieg am Nachmittag um 0,7 Prozent auf 10 400 Punkte. Allerdings hatte der Leitindex am Morgen noch um mehr als zwei Prozent zugelegt.