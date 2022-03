Aktien Frankfurt: Dax klar im Minus - Risiken wieder im Vordergrund

Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwochnachmittag noch weiter ins Minus gerutscht. Am Vormittag hatten neue Inflationsprognosen für den Dreh nach unten gesorgt. Das Ifo-Institut rechnet in Deutschland für 2022 mit einer Inflation zwischen 5,1 und 6,1 Prozent. Das wäre die höchste Rate seit 1982. Auf die Stimmung drückten zudem Äusserungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wonach "feindliche Staaten" Erdgas mit Rubel bezahlen sollten.