Aktien Frankfurt: Dax kommt kaum vom Fleck vor US-Zinsentscheid

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank haben die Standardwerte am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine Ruhephase einegelegt. Papiere aus der zweiten und dritten Reihe hingegen tendierten schwächer. Der Dax notierte am Nachmittag 0,14 Prozent höher bei 14 578,27 Punkten, nachdem er tags zuvor mit 14 601 Zählern ein Rekordhoch erreicht hatte. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen verlor am Mittwoch 0,75 Prozent auf 31 856,36 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stagnierte auf Vortagesniveau.