Aktien Frankfurt: Dax kontert Impfstoff-Rückschlag - Beruhigung im US-Techsektor

Ein Rückschlag in der Impfstoff-Entwicklung gegen Covid 19 hat den Dax am Mittwoch am neuerlichen Anstieg deutlich über die 13 000er-Marke nicht gehindert. Am Nachmittag gewann der deutsche Leitindex 1,19 Prozent auf 13 123,29 Punkte. "Die Börsen-Bullen geben sich nicht geschlagen", hiess es von den Charttechnikern der Schweizer Bank UBS.