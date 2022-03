Aktien Frankfurt: Dax lässt sich von Zins- und Rezessionsängsten nicht bremsen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Dienstag trotz unveränderter Belastungsfaktoren zugegriffen. Der Dax gewann am Nachmittag 0,92 Prozent auf 14 458,61 Punkte. Der MDax der mittelgrossen Börsenkonzerne stieg um 0,59 Prozent auf 31 868,27 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 1,0 Prozent zu.