Aktien Frankfurt: Dax legt leicht zu - 'Konsolidierung geht in die Verlängerung'

Nach dem Rückschlag zu Wochenbeginn hat sich der Dax am Dienstag stabilisiert. Am frühen Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,17 Prozent im Plus bei 15 500,25 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Börsenunternehmen stieg um 0,44 Prozent auf 34 540,00 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,21 Prozent auf 4160,27 Zähler.