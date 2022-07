Aktien Frankfurt: Dax leidet unter Konjunktursorgen

Konjunktursorgen haben dem Dax nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag weitere Verluste eingebracht. Mit der Gas-Krise in Europa, der Gefahr erneuter Corona-Lockdowns in China und teils noch anhaltenden Lieferkettenproblemen gibt es reichlich Belastungsfaktoren. Die ZEW-Konjunkturerwartungen enttäuschten denn auch deutlich.