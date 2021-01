Aktien Frankfurt: Dax schwächelt und fällt wieder unter 14 000 Punkte

Nach einem starken Jahresauftakt am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger vorsichtiger geworden. Gleich zum Handelsstart am Montag rutschte der Dax unter die Marke von 14 000 Punkten. Zur Mittagszeit gab er 0,47 Prozent auf 13 983,30 Punkte nach. In der ersten Börsenwoche war es dem deutschen Leitindex erstmals in seiner Geschichte gelungen, nicht nur die Hürde von 14 000 Punkten, sondern gleich auch die von 14 100 Punkten zu überwinden.