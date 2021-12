Aktien Frankfurt: Dax tritt auf der Stelle - Anleger warten auf Notenbanken

Wie gewonnen, so zerronnen - auch am Dienstag hat der Dax zwischenzeitliche Kursgewinne wieder abgegeben. Am Nachmittag notierte der deutsche Leitindex mit kleinem Minus bei 15 610 Punkten, nachdem er es am Morgen noch fast auf 15 700 Punkte geschafft hatte. Tags zuvor war er sogar von zeitweise fast 15 800 Punkten gänzlich zurückgekommen.