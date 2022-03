Aktien Frankfurt: Dax trotzt schwachen Ifo-Daten - Entspannung bei Ölpreisen

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitagnachmittag von der ersten Enttäuschung über schwache Konjunkturdaten erholt und uneinheitlich tendiert. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich angesichts des Ukraine-Kriegs stark. Das Ifo-Geschäftsklima fiel deutlicher als Analysten befürchtet hatten. "Die Botschaft des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers ist eindeutig: Die deutsche Wirtschaft rutscht mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Rezession", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt VP Bank.