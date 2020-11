Aktien Frankfurt: Dax weiter stark - Reichlich Bewegung nach Quartalszahlen

Der Dax präsentiert sich auch am Tag nach der US-Wahl in starker Form. Am Donnerstag legte der deutsche Leitindex gegen Mittag um 1,15 Prozent auf 12 466,25 Punkte zu und notierte damit über der exponentiellen 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend. Seit seinem Tief am vergangenen Freitag bei 11 450 Zählern hat er schon wieder mehr als 1000 Punkte aufgeholt.