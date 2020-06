Aktien Frankfurt: Erholungsrally setzt sich weiter fort

Die Erholungsrally am deutschen Aktienmarkt ist weiter voll im Gang. Der Optimismus der Anleger auf eine schnelle Rückkehr aus der Corona-Krise trieb am Freitag die Kurse weiter nach oben. Die Investoren nutzten laut Börsianern dabei den kleineren Rücksetzer am Vortag. Beim bisherigen Tageshoch von 12 727 Zählern verkleinerte der Dax den Abstand bis zum Rekordhoch vom Februar auf nur noch rund acht Prozent. Gegen Mittag lag der deutsche Leitindex noch mit 1,50 Prozent im Plus bei 12 617,08 Zählern.