Aktien Frankfurt: Gewinne nach geldpolitischen Entscheidungen von Fed und EZB

Der geldpolitische Kurs der US-Notenbank (Fed) zur Bekämpfung der Inflation ist am Donnerstag an den Börsen gut angekommen. Die Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag über ihre Geldpolitik änderten an der guten Laune der Investoren zugleich kaum etwas. Der Dax kletterte um 1,47 Prozent auf 15 703,32 Zähler nach oben. Der Weg zu weiteren Gewinnen könnte damit frei sein, denn bereits am Vormittag hatte der deutsche Leitindex die wichtigsten charttechnischen Hürden für den kurz- bis langfristigen Trend hinter sich gelassen.