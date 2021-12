Aktien Frankfurt: Moderate Verluste nach Erholung - Aber starkes Börsenjahr

Nach der jüngsten Erholungsrally hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch etwas unter Gewinnmitnahmen gelitten. Um die Mittagszeit am zweitletzten Börsentag des Jahres sank der Dax um 0,28 Prozent auf 15 919,77 Punkte. An den vergangenen fünf Handelstagen hatte der Leitindex um knapp fünf Prozent zugelegt, und seit Jahresbeginn steht ein Kursplus von 16 Prozent zu Buche.