Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Tageshoch über 14 400 Punkten

Der Dax hat am Freitag nach einem überwiegend schwächeren Verlauf leicht im Plus auf Tageshoch geschlossen. Der grosse Verfallstag am Terminmarkt und Rückenwind von den US-Börsen waren die treibenden Faktoren. Grundlos schwankende Kurse sind am Verfallstag keine Seltenheit, weil vor dem Auslaufen von Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien grosse Marktakteure oft versuchen, die Kurse noch in die von ihnen gewünschte Richtung zu beeinflussen. Dagegen gibt es in dem nun schon dreieinhalb Wochen dauernden Krieg in der Ukraine weiterhin keinen Waffenstillstand.