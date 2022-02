Aktien Frankfurt: Sorge um Inflation und Zinsen hält Anleger in Schach

Vor den geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) herrscht am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag Zurückhaltung. Nach der Stagnation des Dax am Vortag gab der Leitindex im frühen Handel um ein halbes Prozent auf 15 537 Punkte nach. Damit ist die Erholung vom Montag und Dienstag vorerst beendet.