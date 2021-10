Aktien Frankfurt: Uneinheitlich - Dax hält Marke von 15 000 Punkten

Richtungslos hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagnachmittag präsentiert. Der Dax notierte zuletzt 0,26 Prozent im Minus bei 15 159,27 Punkten. Zur Eröffnung war der Leitindex um bis zu 1,2 Prozent abgesackt, bis an die Chartunterstützung bei rund 15 000 Punkten sowie an die 200-Tage-Trendlinie, die dort verläuft. Der MDax gewann zuletzt 0,21 Prozent auf 33 606,97 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone büsste rund 0,3 Prozent ein.