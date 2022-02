Aktien Frankfurt: Verluste eingedämmt - Putin signalisiert Gesprächsbereitschaft

Signale von Russlands Präsidenten Wladimir Putin für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit dem Westen im Ukraine-Konflikt haben die Verluste am Aktienmarkt am Montagnachmittag etwas eingegrenzt. Der Dax stand zuletzt noch 1,96 Prozent tiefer auf 15 123 Punkten, nachdem er am Vormittag aus Furcht vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in Osteuropa mit 14 844 Zählern deutlich unter die 15 000er-Marke gerutscht war.