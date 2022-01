Aktien Frankfurt: Zuversichtliche Anleger sorgen für positiven Jahresstart

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind am Montag optimistisch in das Handelsjahr 2022 gestartet. Der hiesige Leitindex Dax knüpfte an seine Ende Dezember gestartete Erholungsrally an und stieg bis zum Mittag um 0,90 Prozent auf 16 027,19 Punkte. Das Börsenbarometer hatte zuletzt Ende November über der Marke von 16 000 Punkten notiert.